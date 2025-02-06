Дополнительные выходные появились в Крыму

В Крыму теперь добавилось несколько выходных дней. В регионе будут дольше отдыхать по сравнению с остальной частью страны. Правительство ввело новые праздничные даты, сообщает «Царьград» .

В 2025 году в Крыму установлены новые нерабочие дни, как указано в документе, размещенном на сайте правительства Республики Крым.

Эти дни связаны с религиозными праздниками. Первый из них выпадает на 31 марта в честь мусульманского праздника Ораза-байрам. Будет выходной 21 апреля в связи с празднованием Пасхи.

Кроме того, крымчане смогут отдохнуть 6 июня по случаю Курбан-байрама, а 9 июня — в честь Дня святой Троицы.