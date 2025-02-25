Дополнения в Земельный кодекс помогут в борьбе с незаконными свалками Подмосковья

Минэкологии Подмосковья напоминает: с 1 марта вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и статью 23 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщает пресс-служба ведомства.

Новации определяют трехлетний срок для освоения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков.

Речь идет, в первую очередь, об участках, которые захламлены мусором, заболочены или поросли сорной растительностью. Владельцу дается 3 года на то, чтобы привести в порядок свои земли и начать использовать их по назначению.

«Эти изменения очень актуальны, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида. — В нашей практике нередки случаи, когда собственники не обеспечивают контроль за сохранностью и целевым использованием своих земель. В результате на участки незаконно свозят и размещают отходы. Ущерб от свалок исчисляется подчас огромными суммами, причем нередко нарушения носят серийный характер. В качестве последних примеров можно привести ситуацию в химкинской деревне Черная Грязь, где мы взыскиваем ущерб от свалок на общую сумму более 130 миллионов рублей. Аналогичная ситуация сложилась в Павловском Посаде, где сумма вреда от нескольких свалок в деревне Фатеево превысила 65 миллионов. Массовые нарушения фиксировали в люберецкой деревне Мотяково, в Назимихе округа Щелково и в других локациях. Таким образом, законодательные новации, с одной стороны, являются стимулом для владельцев обеспечивать контроль за землями, а с другой — облегчают работу надзорных органов, которые оперируют четкими критериями признаков неиспользования земель».

Федеральный закон разграничивает сроки исчисления трехлетнего периода освоения земель. В отношении тех участков, которые уже находятся в собственности, он исчисляется с 1 марта 2025 года. Если участок приобретен после этой даты, сроки освоения будут идти с момента приобретения прав на них (с даты регистрации).

Глава Минэкологии также отметил, что новации не предполагают автоматического изъятия земель. Если в результате надзорных мероприятий установлено, что владелец в течение трех лет не освоил участок, ему объявят предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. И лишь в том случае, если собственник игнорирует требование об устранении нарушений, органы местного самоуправления вправе подать исковое заявление об изъятии участка.

Подробнее о новациях можно прочитать по ссылке: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50969.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.