Домодедовцы голосуют за очистку реки Мураниха по программе «100 прудов и озер»

На портале «Добродел» продолжается ежегодное голосование за водоемы, которые войдут в программу расчистки в 2026 году. Для Домодедово этот вопрос особенно важен — поддержка нужна реке Мураниха, расположенной у деревни Истомихи. Состояние водоема заметно ухудшилось: дно заиливается, вода теряет прозрачность, а берега зарастают растительностью. Местные жители все чаще говорят о неприятных запахах и обмелении русла, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители Истомихи и соседних деревень подчеркивают: еще несколько десятилетий назад Мураниха была чистой, пригодной для отдыха, а сегодня реке требуется срочная помощь. По словам специалистов, водоем соответствует критериям для участия в программе — доступность для техники и площадь свыше двух гектаров.

Если Мураниха получит достаточную поддержку на голосовании, здесь проведут масштабные работы: очистят поверхность от плавающей растительности, уберут мусор, покосят камыш и рогоз, удалят аварийные деревья. Это позволит восстановить экосистему и вернуть реке ее природный облик.

Голосование продлится до 10 декабря. Принять участие может каждый желающий, имеющий учетную запись на «Госуслугах»: достаточно зайти в раздел «Голосование» на портале «Добродел», выбрать муниципалитет Домодедово, найти водоем «Русловый пруд реки Мураниха» и нажать кнопку «Проголосовать».

От неравнодушия жителей зависит, сможет ли Мураниха стать чище уже в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.