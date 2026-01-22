Домодедовцам напомнили основные правила поведения на льду

В зимний период особое внимание необходимо уделять безопасности на водоемах. Выход на тонкий, неокрепший лед представляет серьезную угрозу жизни и здоровью. Разрешенным считается выход на лед только при его достаточной толщине: не менее 10 сантиметров — в пресной воде и не менее 15 сантиметров — в соленой.

Прочность льда можно определить визуально. Наиболее надежным считается лед голубого цвета. Белый лед значительно слабее — его прочность примерно в два раза ниже. Самым опасным является лед серого, матово-белого или желтоватого оттенка: он может обрушиться внезапно, без характерного потрескивания. Категорически запрещается выходить на лед в темное время суток, а также при плохой видимости — во время тумана, снегопада или дождя.

Недопустимо проверять прочность льда ударом ноги. Если при движении по льду появился треск или выступила вода, это означает, что лед небезопасен. В такой ситуации необходимо немедленно вернуться к берегу по своим следам, передвигаясь скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч для равномерного распределения нагрузки.

При выходе на замерзший водоем рекомендуется иметь с собой прочный шнур длиной 20–25 метров с грузом и глухой петлей. Это может спасти жизнь в случае чрезвычайной ситуации: груз позволяет забросить шнур пострадавшему, а петля — надежно зафиксироваться.

Особое обращение — к родителям: не допускайте выхода детей на лед без присмотра, будь то рыбалка, катание на коньках или лыжах. Одной из частых причин трагедий на водоемах остается алкогольное опьянение, при котором люди теряют способность адекватно оценивать опасность.

Важно помнить: если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, прочность льда снижается примерно на 25 процентов. Соблюдение простых правил поможет избежать трагедий.

