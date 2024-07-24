Домодедовский ученик на втором месте на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Шестиклассник Руслан Жучков занял второе место во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» и получил сертификат на интересное путешествие от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Руслан участвовал в номинации «Создавай будущее». Вместе с командой они усердно готовились, разрабатывали проект детской площадки для всей семьи. В проекте были предусмотрены и игровые зоны, направленные не только на досуг, но и на развитие детей. Также были предусмотрены и активности для взрослых. Руслан, конечно, и учел место для отдыха родителей, пока их дети будут веселиться на комфортной современной детской площадке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.