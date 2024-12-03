Домодедовский проект «Зеленого „Призыва“ стал победителем национальной премии

Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского подвел итоги XXI конкурса «Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жюри отобрало лучшие проекты в сфере охраны окружающей среды, энерго- и ресурсосбережения, развития экологической культуры и образования россиян, направленные на достижение устойчивого экологически ориентированного развития нашей страны.

В 2024 году на конкурс было подано 365 проектов из 59 регионов России.

Проект «Зеленый „Призыв“ муниципальной газеты „Призыв“ городского округа Домодедово признан победителем в номинации „Вклад СМИ в устойчивое развитие“.

Лауреатами премии также стали 29 реализованных проектов, которые доказали свою эффективность и имеют реальные практические результаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.