Домодедовские воспитанники кружка авиамоделирования поделились своими успехами в профессии

Дополнительное образование становится настоящим путеводителем. Занятия в кружках помогают детям не только развивать свои таланты, но и открывать двери в будущее. Так произошло и с воспитанниками кружка «Авиатехническое моделирование» Дома детского творчества «Лира» городского округа Домодедово, руководимого Валерием Ивановичем Воронковым, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Этот год стал особенным для многих учеников. Никита Лонщаков, вдохновленный любовью к небу, поступил в Ульяновский институт Гражданской авиации на специализацию пилота. Лев Педяш выбрал МАИ, где он будет изучать авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки. Иван Попов решил посвятить свою жизнь гражданской авиации и поступил в Сасовский летный колледж на специальность пилота.

Выпускники прошлых лет также нашли свое призвание в авиации. Юлия Русакова стала ведущим инженером по экспериментальным работам и летным испытаниям воздушных судов в ПАО ИЛ. Артемий Задорожный работает авиатехником в международном аэропорту Дубая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.