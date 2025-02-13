Домодедовские «супермамы» завоевали кубок на футбольном турнире в Нижегородской области

В феврале проходил футбольный турнир «Зимний кубок 2025» по мини-футболу среди женских любительских команд собрал на спортивной базе Emerald (парк-отель «Изумрудное») в Нижегородской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он объединил 13 команд из разных регионов России.

Московскую область представила команда ЖЛФК «Авангард» под руководством тренера и основателя команды Карины Шаповаловой. Состязание выдалось насыщенным и сложным. Но наши футболистки показали истинное упорство и командный дух.

Соревнования проходили в формате 4+1 по упрощенным правилам мини-футбола. Команды разделились на две лиги: Золотую и Серебряную. В Серебряной лиге лучшей командой стала ФМ «Павлово», которая заняла первое место. В Золотой лиге борьба за награды завершилась победой ЖЛФК «Авангард».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.