Домодедовские юнармейцы стали победителями Всероссийского конкурса

В столице Южного Урала собрались более 200 участников из 22 регионов РФ на Всероссийском конкурсе «ЮНАВИА», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В программу вошли самые разные испытания: полоса препятствий, оказание первой помощи, укладка парашютов, интеллектуальная викторина, авиамоделирование, авиационный штурм и гонка дронов. Каждое из них стало настоящей проверкой на прочность, знания и командный дух.

Домодедовские юнармейцы в составе сборной Подмосковья стали победителями Всероссийского конкурса.

Помимо соревновательной программы, участники познакомились с богатым историческим и культурным наследием Челябинской области, посетили тематические выставки и Челябинское училище штурманов, а также пообщались с участниками СВО.

«Поздравляю домодедовских юнармейцев и желаю новых побед, достижений и ярких впечатлений! Спасибо вам за труд и волю к победе. Уверена, что это только начало вашего пути!» — поздравила ребят глава Домодедово Евгения Хрусталева.

