Домодедовские юнармейцы снялись в клипе Олега Газманова на песню «Последний Ветеран»

Юнармейский отряд «Истребители» Домодедовской школы № 9 имени Героя Советского Союза Д. К. Курыжова принял участие в съемках клипа Олега Газманова на песню «Последний Ветеран». Проект приурочен к 80-летию Великой Победы и создан продюсерским центром «Интеграция» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для ребят участие в съемках стало важным и в эмоциональном, и в воспитательном смысле. Возможность стать частью проекта, который через искусство рассказывает о подвиге поколения Победителей, усилила у школьников чувство сопричастности и уважения к истории страны. Работа на площадке помогла им увидеть, как создаются современные патриотические произведения, и прочувствовать ответственность за сохранение памяти о героях.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева подчеркнула значимость участия домодедовских школьников в проекте.

«Это большая честь и ответственность — быть частью работы, которая сохраняет историческую память и говорит с молодежью на важном языке искусства. Такие моменты формируют у ребят чувство сопричастности и уважения к подвигу поколения Победителей. Мы можем быть уверены: наши дети растут с правильными ценностями», — Евгения Хрусталева.

Проект стал ярким событием в патриотической повестке округа и показал, что молодежь готова принимать участие в инициативных проектах, связанных с историей и культурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.