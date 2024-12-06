Домодедовские госавтоинспекторы провели с детьми занятие по ПДД

Сотрудники госавтоинспекции по г. о. Домодедово совместно с представителем организации «Союз безопасности дорожного движения», волонтерами культуры провели в Домодедовской школе № 12 необычное занятие по правилам дорожного движения. Называлось оно «Как Баба Яга изучала ПДД», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Перед его началом автоинспектор провела с детьми вступительную беседу о том, почему нужно изучать правила дорожного движения. От инспектора дети узнали о значении каждого из сигналов светофора, выучили некоторые дорожные знаки и сигналы регулировщика.

Закрепить полученную информацию ребятам помог известный сказочный персонаж — Баба Яга. По дороге в общеобразовательное учреждение у Бабы Яги сломалась ступа. Ей пришлось приземлиться и идти пешком через город. Пыталась Яга перейти дорогу в неположенном месте, но инспектор остановил и посоветовал выучить правила дорожного движения. А помогли ей в этом дети из первых классов. Дети рассказали Бабе Яге и про светофор, и про зебру, и про дорожные знаки. Все это было в увлекательной игровой форме. Даже названия игр были соответствующими: «Зебра», «Разрезные знаки», «Пешеходы», «Грузовики», «Разрешается — запрещается». Стихи, песни, музыкальный флешмоб тоже был на эту тему.

Представитель союза безопасности дорожного движения рассказала про аксессуары безопасности, которые делают пеших участников дорожного движения заметными на дороге в темное время суток. После лекции ребята с помощью ножниц и трафаретов вырезали из специальной пленки яркие тематические световозвращающие брелоки.

Дети очень старались. С их помощью Баба Яга успешно сдала экзамен на знание правил дорожного движения. Она поблагодарила своих помощников. Вместе с гостями всем детям, как знатокам правил дорожного движения, оставили на память листовки и календарики-памятки о правилах дорожного движения.

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