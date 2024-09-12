Домодедовские долголеты представили собственную коллекцию одежды

Участницы губернаторского проекта «Активное долголетие» из городского округа Домодедово представили собственную коллекцию одежды на празднике моды, сообщили в пресс-службе округа.

Губернаторский проект собрал в стенах креативного кластера «Стачка» на центральной улице Орехово-Зуева более 460 участников из Воскресенска, Сергиева Посада, Дмитрова, Клина, Солнечногорска, Люберец, Домодедово, Ивантеевки, Балашихи, Одинцова, Орехово-Зуевского округа, Черноголовки и Шатуры на областной фестиваль-дефиле «Магия элегантного возраста».

Прежде, чем представить на подиуме гармонию музыки, движения и красивых нарядов гости мероприятия приняли участие в мастер-классах.

Талантливые участницы из городского округа Домодедово представили тематическую коллекцию одежды «Моя бабушка леди!». Наряды они сделали своими руками в рамках проекта «Даём вторую жизнь старым вещам».

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.