Домодедовская команда партийцев вошла в топ-10 по итогам 10 месяцев 2024 года

В Подмосковном Красногорске прошла XXIX Конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», на которой обсудили главные задачи на будущий год, а также подвели итоги работы в 2024 году. Домодедовская команда партийцев «Единой России» вошла в топ-10 по итогам 10 месяцев 2024 года, сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

«Рада, что работу нашего местного отделения партии отметили на столь высоком уровне.Прикладываем большие усилия, чтобы развивать территорию, решать вопросы наших избирателей и работать по линии партии. Уверена, вместе у нас все обязательно получится», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Домодедово стал первым среди подмосковных отделений партии «Единая Россия» по количеству переданного гуманитарного груза и оказанной финансовой помощи фронту. В Домодедово регулярно проходят встречи с семьями защитников. Важно услышать каждого, поэтому каждая семья может рассчитывать на встречу с закрепленными за ней представителями власти. Большую поддержку оказывают домодедовские предприниматели.

На Конференции избрали делегатов от Подмосковья на съезд «Единой России». Регион будут представлять 17 человек во главе с Андреем Воробьевым и Игорем Брынцаловым, среди делегатов — депутат совета депутатов городского округа Домодедово Михаил Каюгин. Также был определен обновлённый состав регионального политического совета партии. В него вошли 14 человек, в том числе и депутат совета депутатов г. о. Домодедово Андрей Грачев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.