Домодедовская больница получила сертификат Росздравнадзора «Качество и безопасность медицинской деятельности»

Домодедовская больница получила сертификат Росздравнадзора о соответствии требованиям «Качество и безопасность медицинской деятельности». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сертификат торжественно вручен главному врачу Домодедовской больницы А. А. Осипову в ходе Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество» в Москве.

В мае 2023 года городская поликлиника и стационар № 1 Домодедовской больницы вступили в Систему менеджмента качества Росздравнадзора. В октябре 2024 года городская поликлиника успешно прошла аудит, проводимый опытными экспертами из Росздравнадзора, и была признана соответствующей требованиям качества и безопасности медицинской деятельности. Следующими данную сертификацию предстоит пройти стационару № 1 и поликлинике № 2.

«Мы гордимся, что качество нашей работы подтверждено на самом высоком уровне! И стремимся к тому, чтобы каждый пациент получал самую лучшую медицинскую помощь, данный сертификат подтверждает нашу приверженность этому принципу», — прокомментировал главный врач Домодедовской больницы, заслуженный работник здравоохранения Московской области, заслуженный врач РФ, кавалер ордена 3 степени «За заслуги перед Московской областью» А. А. Осипов.

Домодедовская больница находится в числе лидеров, о чем свидетельствует Сертификат о соответствии требованиям «Качество и безопасность медицинской деятельности» Росздравнадзора.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.