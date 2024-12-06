Домодедовская больница победила на Всероссийском уровне по обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности

По итогам работы в 2023 году Домодедовская больница стала победителем на Всероссийском уровне в номинации «Медицинская организация-лидер в обеспечении качества и безопасности медицинской деятельности». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Диплом за победу торжественно вручила главному врачу Домодедовской больницы А. А. Осипову руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения А. В. Самойлова.

Церемония награждения прошла в ходе Пленарного заседании с участием представителей Министерства здравоохранения Российской Федерации, Комитета Совета Федерации по социальной политике Федерального Собрания РФ, Комитета по охране здоровья Государственной Думы и представительства Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации.

«Получить такую высокую оценку нашей работе не только почетно, но и очень ответственно. Это мощная мотивация все выше поднимать планку. Благодарю коллектив Домодедовской больницы за прекрасный результат! Вся наша совместная работа, все усилия — ради сохранения здоровья наших пациентов, дальнейшего повышения качества медицинской помощи», — прокомментировал главный врач Домодедовской больницы, заслуженный работник здравоохранения Московской области, заслуженный врач РФ, Кавалер ордена 3 степени «За заслуги перед Московской областью» А. А. Осипов.

Ежегодно Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проводит оценку качества и безопасности медицинской деятельности среди субъектов Российской Федерации и отмечает органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и медицинские организации, достигшие наиболее высоких результатов. Домодедовская больница по праву входит в число лидеров.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.