Домодедово стал первой площадкой акции по чипированию и вакцинации животных

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Домодедовский лесопарк «Городской лес» стал первой площадкой для проведения акции по чипированию и вакцинации домашних питомцев, сообщили в пресс-службе округа.

Министерство сельского хозяйства и министерство благоустройства Московской области организовали акцию для владельцев домашних животных. С 22 августа в 14 парках Подмосковья начали работу мобильные офисы госветслужбы.

В Домодедово было зарегистрировано 38 домашних животных, одного чипировали и 15 вакцинировали.

Во время акции также можно было получить регистрацию без визита в ветеринарную клинику, внести данные в государственную региональную базу Подмосковья и получить устную консультацию ветеринарного специалиста по уходу за любимцем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.