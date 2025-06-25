Домодедово принимает активных долголетов из других городов Подмосковья

Последний визит был у гостей из городов Кашира и Истра в рамках проекта «Активное Долголетие». Участникам провели увлекательные экскурсии в Домодедовском округе, включая визиты в библиотеку Анны Ахматовой, шоколадный дом «Юкатан», Никольский храм и музей «Армия и церковь Союз имя жизни», а также в музей новомученников и исповедников Домодедовских в селе Ям и в Серафимо-Знаменском СКИТе.

Гости из других городов всегда с интересом посещают исторические и культурные места Домодедово, а также участвуют в мастер-классах и творческих мероприятиях. Изучая местные традиции и богатую историю, они получают новые впечатления и вдохновение. «Каждый визит оставляет теплые воспоминания, и мы уже с нетерпением ждём следующих долголетов!» — делятся организаторы.

Чтобы стать участником проекта, необходимо отправить заявку на портале «Активного долголетия» по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.