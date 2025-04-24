Домодедово готовят ко Дню Победы

Городской округ Домодедово активно готовится к празднованию Дня Победы — важного и трогательного праздника для всех жителей. Уже на улицах установлены световые консоли, развешаны флаги и праздничные баннеры, а также установлены символические «костры», создающие особую атмосферу памяти и уважения к подвигу героев Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Особенностью этого года стало то, что праздничное оформление охватывает не только город, но и сельские территории округа», — глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Активное участие в подготовке принимают местные предприятия, которые украшают фасады своих зданий, витрины магазинов, входные группы и прилегающие территории праздничной символикой — георгиевскими лентами, красными звездами и другими элементами.

Особое внимание уделяется мемориальным местам. Сейчас проводится тщательная уборка территорий, обновление и ремонт памятников, посвященных воинам и событиям Великой Отечественной войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.