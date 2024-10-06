Дом многодетной семьи в Коломне газифицировали

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Многодетной семье Нагорновых, живущих в селе Нижнее Хорошово городского округа Коломна, провели газ, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам главы семьи, до этого момента дом отапливали электрическим котлом, и зимой счета достигали 15 тысяч рублей.

Газопровод внутри участка строился с использованием региональной льготы. В рамках программы бесплатный газ подводится к границам участка, а внутренние работы оплачивает сам заявитель. Однако для некоторых категорий граждан работы внутри участка бесплатны. Кроме того, компенсируется стоимость газового оборудования до 80 тысяч рублей.

Нижнее Хорошово — населенный пункт, один из сотни в городском округе Коломна, вошедших в президентскую программу «Социальная газификация».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.