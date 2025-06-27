Дом Брэда Питта ограбили в Калифорнии:

Голливудская резиденция Брэда Питта стала мишенью для грабителей — трое неизвестных проникли в дом через окно и вынесли ценные вещи актера, сообщает газета «Известия» .

Инцидент произошел в Калифорнии, а подробности стали известны только сейчас благодаря расследованию NBC News.

Полиция подтвердила факт взлома, но не раскрывает деталей украденного. По данным источников, злоумышленники действовали оперативно — они вскрыли окно, забрали «неизвестное количество» имущества и скрылись до прибытия патруля.

Это не первый нашумевший случай в звездных кварталах Лос-Анджелеса. В январе 2024 года подобным образом ограбили дом футболиста «Лос-Анджелеса» Оливье Жиру — тогда ущерб оценили в 500 тысяч долларов.

Калифорния продолжает лидировать по числу краж со взломом, причем преступники все чаще выбирают дома знаменитостей. Эксперты связывают это с «географией богатства» — роскошные виллы с дорогим содержимым становятся легкой добычей для организованных групп.