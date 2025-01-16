Должностное лицо АО «Дикси Юг» повторно оштрафовали за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении руководителя Управления промо Департамента закупок АО «Дикси Юг» на сумму 5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Ярославское межрегиональное УФАС России поступило обращение физического лица о несоблюдении требований к рекламе алкогольной продукции при распространении рекламы в магазине розничных продаж торговой сети «Дикси».

По результатам рассмотрения обращения Ярославское межрегиональное УФАС России в отношении АО «Дикси Юг» возбудило дело по признакам нарушения 3 статьи 21 Закона о рекламе и передало его по подведомственности в Московское областное УФАС России.

Московское областное УФАС России признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе и вынесло решение.

Решение послужило основанием для привлечения должностного лица АО «Дикси Юг» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.