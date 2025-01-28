Должники Подмосковья имеют право на сохранение прожиточного минимума

Подмосковные должники могут написать заявление на сохранение прожиточного минимума. Эти деньги станут неприкосновенными от взысканий, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Главный судебный пристав Подмосковья Андрей Тагаев рассказал, что в 2024 году право граждан-должников на ежемесячное сохранение прожиточного минимума было реализовано в рамках 16 657 поступивших заявлений. Прожиточный минимум был сохранен в рамках 20 582 исполнительных производств.

Соответствующее заявление можно подать через госуслуги или с помощью сервиса подачи ходатайств в ФССП России. Граждане могут также обратиться напрямую в подразделение судебных приставов.

В заявлении указываются данные должника, номер исполнительного производства и социально-демографическая группа, к которой он относится. Также необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором будет сохраняться средства.

Сохранить прожиточный минимум могут не все должники. Например, заявление не могут подавать граждане, у которых есть задолженность по алиментам.

Если на содержании у должника есть дети или родственник-инвалид, он может обратиться в суд с заявлением о сохранении средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум.

В Подмосковье с 1 января текущего года прожиточный минимум на душу населения составляет 19 302 руб., для трудоспособного населения — 21 039 руб., для пенсионеров — 16 600 рублей.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений.

Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.