Щелин в эфире радио Sputnik рассказал о роли искусственного интеллекта в развитии человечества. Он отметил, что главная задача нейросетей заключается в том, чтобы «повернуть зеркало к нам самим и показать, как мало мы используем собственный, естественный интеллект».

По мнению философа, ИИ способен стимулировать людей к более активному использованию своих умственных способностей. Он подчеркнул, что развитие технологий должно способствовать самопознанию и раскрытию человеческого потенциала.

Щелин добавил, что взаимодействие с нейросетями может стать толчком для переосмысления привычных подходов к обучению и развитию мышления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.