Долгожительница Павловского Посада отметила свой столетний юбилей

Прасковья Михайловна Шулакова родилась 5 ноября 1924 года в Тульской области. Вместе с родителями переехала в Павловский Посад. В 1941 году Прасковье Шулаковой, комсомолке, не исполнилось и восемнадцати лет, но сразу после начала войны она пошла в добровольцы. Рекрутов отправляли на Старопавловский стадион, где они проходили курс молодого бойца. Обучив основам стрельбы, штыкового и рукопашного боя, азам полевой медицины, всех распределяли по частям, ее направили на военно-санитарный поезд. Она стала санитаркой и помогала ухаживать за ранеными солдатами.

Но тогда на фоне исторической трагедии, случилось и ее личное горе: в августе 1943-го, ненадолго пережив отца, умерла мама. Совсем еще молодой девушкой Прасковья оказалась опекуншей четверых младших братьев и сестер. Так ей пришлось перевестись в Павлово-Посадский эвакогоспиталь № 2911. В трех корпусах на триста коек, что располагались на улице Фрунзе, работы было не много, а очень много.

Среди окровавленных бинтов и человеческих страданий у Прасковьи Михайловны родилась мечта создавать красивую одежду для счастливых людей и веселой, беззаботной жизни. Ее дальнейшую трудовую биографию сегодня бы назвали «карьерой в мире моды»: сразу после демобилизации пошла ученицей в ателье, потом выучилась на конструктора одежды, а там и на художника-модельера. Уже с должности заведующей ателье перешла на Павлово-Посадский камвольный комбинат, где проработала начальником цеха почти до конца 90-х годов.

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