Долговременный уход стал доступен в 17 округах Подмосковья с 1 января

В Подмосковье участники спецоперации, инвалиды и пожилые жители теперь могут оформить бесплатный долговременный уход на дому в 17 городских округах, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Московской области расширили программу долговременного ухода для нуждающихся. Теперь оформить бесплатный уход на дому могут жители 17 городских округов региона, включая Дмитровский, Домодедовский, Котельники, Ленинский, Люберцы, Лыткарино, Молодежный, Наро-Фоминский и Пушкинский. Ранее проект действовал только в восьми округах, среди которых Воскресенск, Егорьевск, Орехово-Зуево, Мытищи, Лобня, Долгопрудный, Ступино и Кашира.

Программа предусматривает помощь в быту, наблюдение за здоровьем, а также социальную и психологическую поддержку. Специалисты министерства социального развития и эксперты по определению нуждаемости выезжают на дом к тем, кто испытывает трудности с самообслуживанием и передвижением, проводят оценку потребностей и разъясняют условия получения помощи. Уход могут осуществлять как родственники, прошедшие обучение, так и сотрудники социальных служб.

Участники специальной военной операции могут оформить долговременный уход независимо от места проживания в регионе. Для подачи заявления необходимо воспользоваться региональным порталом госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержку, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.