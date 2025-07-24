Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 09:30

Долгопрудный станет наукоградом и отметит День города

Каким станет Долгопрудный в ближайшие 15 лет, как и когда пройдет День города, а также взаимодействие власти и бизнеса обсудили 23 июля на совете директоров. В мероприятии приняли участие представители администрации, бизнес-сообщества, руководители предприятий, организаций. Провел заседание глава Долгопрудного Олег Сотник, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Был представлен проект Стратегии социально-экономического развития округа до 2040 года. Долгопрудный позиционируется как наукоград, университетский город, в котором МФТИ играет ключевую роль. В проекте отражены все основные направления развития: экономика, социальная сфера, промышленность, предпринимательство и другие.

«В основе Стратегии —приоритетные направления развития округа как центра инновационной экономики с высоким научно-техническим и интеллектуальным потенциалом», — отметил глава Долгопрудного Олег Сотник.

Обсудили подготовку и проведение Дня города, который будет широко отмечаться 13 сентября. Всего запланировано порядка 27 мероприятий, которые пройдут в Долгопрудном в течение нескольких дней.

Участники мероприятия обсудили ещё ряд тем, касающихся взаимодействия бизнеса, власти и общества, а также планы сотрудничества на ближайшую перспективу.

В завершение Олег Сотник поблагодарил участников Совета директоров за вклад в экономику округа, рост производства, социальной сферы, ответственность бизнес-сообщества, сотрудничество, позволяющее развивать и благоустраивать Долгопрудный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.