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Долгопрудный на конкурсе «Воспитатель года Подмосковья» представит педагог детского сада № 21

В Долгопрудном завершился муниципальный этап областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья-2025». В профессиональном состязании приняли участие 13 педагогов дошкольных отделений из 8 школ города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как рассказали в Управлении образования администрации Долгопрудного, конкурс включал три тура, в ходе которых педагоги презентовали себя, делились своими профессиональными находками, методами и приемами обучения, проводили конкурсные мероприятия с детьми.

В итоге победителем муниципального этапа стал воспитатель детского сада № 21 (дошкольное отделение школы № 10) Наталья Макеева — педагог высшей квалификации со стажем более 13 лет.

Наталья Алексеевна является активным участником различных профессиональных и творческих конкурсов, в которых вместе с воспитанниками регулярно становится победителем и призером.

В соответствии с условиями конкурса педагог представит Долгопрудный на областном туре «Воспитатель года Подмосковья — 2025».

Отметим, что призерами муниципального этапа стали:

— музыкальный руководитель д/о школы № 9 Гусева Елена,

— воспитатель д/о школы № 16 Путилина Наталия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.