Долгопрудный на конкурсе «Воспитатель года Подмосковья» представит педагог детского сада № 21
Фото - © Администрация Долгопрудный г.о.
В Долгопрудном завершился муниципальный этап областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья-2025». В профессиональном состязании приняли участие 13 педагогов дошкольных отделений из 8 школ города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Как рассказали в Управлении образования администрации Долгопрудного, конкурс включал три тура, в ходе которых педагоги презентовали себя, делились своими профессиональными находками, методами и приемами обучения, проводили конкурсные мероприятия с детьми.
В итоге победителем муниципального этапа стал воспитатель детского сада № 21 (дошкольное отделение школы № 10) Наталья Макеева — педагог высшей квалификации со стажем более 13 лет.
Наталья Алексеевна является активным участником различных профессиональных и творческих конкурсов, в которых вместе с воспитанниками регулярно становится победителем и призером.
В соответствии с условиями конкурса педагог представит Долгопрудный на областном туре «Воспитатель года Подмосковья — 2025».
Отметим, что призерами муниципального этапа стали:
- — музыкальный руководитель д/о школы № 9 Гусева Елена,
- — воспитатель д/о школы № 16 Путилина Наталия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.