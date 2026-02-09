Долгопрудному присвоен статус наукограда Российской Федерации. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Это событие произошло благодаря командной работе МФТИ, правительства Российской федерации и Московской области, администрации округа, всех неравнодушных людей, — сказал глава Долгопрудного Олег Сотник. — У города начинается новый этап в развитии.

Пожелаем нашему наукограду дальнейшего роста, процветания!»

В Долгопрудном располагается Национальный исследовательский университет «Московский физико-технический институт». В мае 2025 года по инициативе МФТИ Правительство утвердило решение о создании инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха».

Основные направления его деятельности — разработки в сфере микроэлектроники, развитие квантовых, биомедицинских, телекоммуникационных и аэрокосмических технологий, а также исследования в области искусственного интеллекта, робототехники и беспилотного транспорта.

В документах Правительства России говорится, что новый статус наукограда позволит Долгопрудному получать федеральное финансирование на обеспечение работы и модернизацию научно-производственных комплексов, а также на реализацию стратегии социально-экономического развития города. Средства будут выделяться в рамках федерального проекта «Поддержка наукоградов», который является частью госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Напомним, в январе 2026 года МФТИ посетил Президент России Владимир Путин. Во время визита он отметил, что в институте хорошо организован учебный и научный процесс, есть возможности для инженерной, научной и производственной деятельности.

Согласно действующему законодательству статус наукограда присваивается на 15 лет. Таким образом, принятое решение будет действовать до 2041 года.

