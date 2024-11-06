Долголеты Рузы занимаются скандинавской ходьбой

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В Рузском округе участники проекта «Активное долголетие» активно занимаются скандинавской ходьбой. В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Занятия скандинавской ходьбой в рамках проекта «Активное долголетие» полезны для здоровья участников по следующим причинам — это и улучшение работы сердца и кровеносной системы, положительное влияние на самочувствие, мягкое снижение веса и тренировка плечевого пояса, формирование и поддержка правильной осанки, увеличение количества эндорфинов в крови.

А самое главное — это хорошее настроение в дружеской атмосфере.

Занятия по скандинавской ходьбе проходят по расписанию:

понедельник, среда, пятница с 9:30 стадион Урожай (г. Руза, ул. Социалистического, д. 63);

вторник, четверг, воскресенье с 10:30 спорткомплекс «Тучково» (Тучково, Новая, 17).

Чтобы присоединиться в клуб «Активное долголетие», звоните по телефону: 8 (496) 275-03-68.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.