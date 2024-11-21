Долголеты Рузы посетили занятие по йоге

Участники проекта «Активное долголетие» Рузского городского округа продолжают вести активный образ жизни. Они посетили занятия по йоге. Сначала они сделали разминку, чтобы подготовить свое тело к основной части тренировки. Затем перешли к выполнению асан (поз) йоги. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время занятия участники научились правильно дышать, концентрироваться и расслабляться. Они также узнали о пользе йоги для здоровья и развития личности.

В конце занятия участники поделились своими впечатлениями и отметили, что йога помогает им стать более спокойными, уравновешенными и уверенными в себе.

Занятия по йоге проходят по средам в 9:00 утра по адресу: город Руза, улица Социалистическая, дом № 64.

Также занятия проходят по субботам в 9:00 утра в поселке Тучково, улица Советская, дом № 17.

Чтобы присоединиться в клуб «Активное долголетие», нужно позвонить по телефону: 8 (496) 275-03-68.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доплаты для пенсии ввели в Подмосковье для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам.

«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.