Долголеты Подмосковья присоединились к зарядке с чемпионами

С 2019 года в Московской области реализуется проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Во всех городских округах региона сегодня состоялась зарядка с профессиональными спортсменами, в которой приняли участие свыше 3 500 участников проекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«Проект объединил уже почти 400 тысяч жителей Подмосковья старшего возраста. Это неудивительно, потому что здесь для долголетов доступно множество активностей, экскурсий, занятий, а также масштабных фестивалей и мероприятий», — рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что сегодня общеобластную зарядку для участников проекта «Активное долголетие» провели профессиональные спортсмены различных видов спорта. Так, в Орехово-Зуево долголеты позанимались вместе с двухкратным бронзовым призером Олимпийских игр по спортивной гимнастике Анной Павловой, а в Королеве с олимпийской чемпионкой, заслуженным мастером спорта по легкой атлетике, прыжкам в длину Аббясовой Татьяной. Пенсионеры Можайска освоили несколько новых упражнений с трехкратной Чемпионкой мира по универсальному бою Марией Егоровой.

Такие мероприятия в Московской области уже стали традицией. В прошлом году в регионе провели свыше 30 масштабных встреч, которые охватили более 50 тысяч жителей старшего поколения.

Стать участниками проекта могут женщины возраста старше 55 и мужчины старше 60 лет. Подробнее о проекте «Активное долголетие» читайте на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ruкаждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.