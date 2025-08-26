Долголеты Подмосковья приняли участие в квесте «Тайное золото Посадского СКИТА»

25 августа городской парк Сергиева Посада «Скитские пруды» стал ареной для увлекательного областного квеста «Тайное золото Посадского СКИТА», организованного комплексным центром «Сергиево-Посадский». Это мероприятие стало ярким событием для участников проекта «Активное долголетие», предоставив им уникальную возможность проверить свои навыки в решении загадок и погрузиться в атмосферу истории и культуры нашего региона. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

С самого утра участников встречали по традиционному русскому обычаю: с ароматным караваем, песнями и танцами. На живописных тропинках парка развернулись творческие мастер-классы, где все желающие могли научиться делать «Птицу счастья», плести из джута «Лопоток» и создавать авторские броши. Кроме того, участники могли полюбоваться выставкой деревянных игрушек, что создало удивительное погружение в культуру и обычаи нашего края.

В ведомстве уточнили, что в квесте приняли участие 250 человек, объединенных в 14 команд из 12 городских округов, которые участвуют в проекте «Активное долголетие». Участники отправились в увлекательное путешествие по загадочным уголкам парка, где самые внимательные и находчивые смогли раскрыть тайны и пройти секретную тропинку к легендарному золоту князя Дмитрия Донского.

«Квест стал не только испытанием для ума, но и настоящим праздником дружбы, творчества и активного образа жизни. Проект „Активное долголетие“ объединяет людей разных возрастов и профессий. Мы стремимся создать пространство, где каждый сможет развиваться, учиться новому и находить друзей. Уверена, что такие мероприятия помогают нам не только поддерживать физическую активность, но и обогащать духовную жизнь долголетов. Спасибо всем участникам за их энтузиазм и позитивный настрой!» — сказала директор комплексного центра «Сергиево-Посадский» Ольга Кондратьева.

Все команды справились с заданиями, но особенно отличились:

1 место — команда КЦСОР «Сергиево-Посадский»;

2 место — команда КЦСОР «Дмитровский»;

3 место — команда КЦСОР «Одинцовский».

Специальные призы от Сбербанка были вручены командам КЦСОР «Сергиево-Посадский», КЦСОР «Талдомский» и КЦСОР «Домодедовский».

Мероприятие собрало множество положительных отзывов от участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.