Долголеты Подмосковья поучаствовали в фестивале «Магия элегантного возраста»

В Мытищах, на площадке молодежного центра «Импульс», прошел областной фестиваль достижений «Магия элегантного возраста». Мероприятие было организовано при поддержке министерства социального развития Московской области и комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Фестиваль собрал двадцать три творческих коллектива из более чем двадцати городов Подмосковья. Около трехсот участников, представляющих старшее поколение, продемонстрировали разнообразные номера — от театральных выступлений и хореографии до вокальных исполнений и ярких дефиле. Это создало настоящую праздничную атмосферу, которая порадовала зрителей.

В фойе молодежного центра «Импульс» проходили три тематических мастер-класса: изготовление закладки для книги в стиле «зентангл» под руководством Марины Евгеньевны Магдаловой, работа по фактурной живописи «Снежинка» с Евгенией Анатольевной Бауровой и создание украшений из сенильной проволоки с Ольгой Юрьевной Кудряшовой. Также была организована выставка-продажа творческих работ Ольги Георгиевны Робатень.

Фестиваль стал не только площадкой для демонстрации талантов, но и возможностью для общения и обмена опытом среди участников. Организаторы выражают благодарность всем, кто принял участие в этом ярком событии, за их активную жизненную позицию и позитивный настрой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.