Долголеты Наро-Фоминска плетут для бойцов СВО «браслеты выживания»

18 ноября в выставочном зале ЦДК «Звезда» в рамках работы студии «Дамские рукоделия» прошел мастер-класс по плетению браслетов для бойцов, тактических браслетов. Эти браслеты плетут особым способом из очень прочной веревки под названием «паракорд». Он расплетается за секунды и в руках бойца оказывается крепкая веревка длиной около 5 м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Такой браслет — это компактная и удобная форма хранения паракорда, используемого в тактических, медицинских и хозяйственных целях.

Браслет компактен и удобен. Он занимает меньше места, чем просто моток. Он не цепляется за другие вещи, как бывает с мотком верёвки, убранный в рюкзак или карман. Он рядом и тогда, когда с собой нет рюкзака.

Активные долголеты учреждения знают, что их браслеты, сплетенные с любовью и теплом, скоро окажутся на руках наших защитников и будут напоминать им о том, что их помнят, любят и очень ждут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.