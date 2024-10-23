Долголеты Можайска начали заниматься лепкой из глины

В клубе «Активное долголетие» появилась совершенно новая активность: лепка из глины. В гончарной мастерской «Муза» в октябре состоялся первый мастер-класс по изготовлению изделий из глины. Такие занятия будут проводиться мастером Александрой Бобровой раз в неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития Подмосковья.

Творческие долголеты будут изучать различные техники изготовления керамики. Начали они с тарелочек, затем будут создавать чашки и иные предметы декора и посуды.

«Наши долголеты просто в восторге от новой активности. Когда бесформенный кусок глины в руках превращается в изысканное изделие, — это доставляет им настоящую радость и огромное наслаждение от самого процесса. Такие занятия позволяют раскрыть творческий потенциал пожилых людей, скрытые таланты. Кроме того, лепка из глины отлично успокаивает нервы и умиротворяет», — говорит заведующий отделением «Активное долголетие» КСЦОР «Можайский» Лидия Короткова.

Большой популярностью среди долголетов также пользуются ретро-танцы. Занятия с ними, начиная с лета этого года в одном из залов Дворца спорта «Багратион» проводит опытный инструктор танцевального фитнеса Анна Арсенова. Сюда раз в неделю приходят около двух десятков пожилых людей. Конечно, к сожалению, здесь не хватает участников-мужчин, но зато в группе есть самый главный и очень галантный кавалер — 90-летний Иван Полетыкин, который совсем не прочь вспомнить молодость и станцевать вместе со всеми энергичный твист.

«У нас уже сложилась настоящая «ретро-команда». Мы танцуем под самые разные ритмы, начиная с мелодий 60-х годов и заканчивая вполне современными, с добавлением классических танцевальных элементов. Большой популярностью пользуется дискотека 80-х годов и, конечно, русские народные песни и танцы. Мне очень приятно наблюдать, как в процессе каждого занятия пожилые люди раскрепощаются, начинают весело улыбаться, общаться друг с другом. Наши встречи в танцевальном зале полезны не только для улучшения психоэмоционального состояния людей серебряного возраста, но и для здоровья. Я стараюсь проводить с ними полноценные тренировки, то есть спортивные элементы, гармонично встроенные в танцы. Так, уже сейчас, разучивая определенные движения, мы готовимся к неизбежному зимнему гололеду, чтобы учиться упреждать падения и нежелательные при этом травмы», — с гордостью говорит Анна Арсенова.

Без регулярных занятий гимнастикой, у них, как правило, зажата шея, сдавливаются артерии, что ведет к нарушению кровотока и, как следствие, — появляются головные боли, мигрени и огромные риски ранних инсультов. Поэтому, по словам Лидии Коротковой, на новую в клубе активность «Здоровая спина», введенную весной этого года, ходят более 30 человек возрастом 60-70 лет. Занятия раз в неделю проводит в ДС «Багратион» сертифицированный инструктор групповых программ Ксения Ботнева. По словам девушки, ее саму очень радуют достигнутые результаты, ведь так важно помочь пожилым людям жить без боли и сохранять активную физическую форму до глубокой старости.

«Нашим долголетам очень нравится, как Ксения проводит такие занятия. По многочисленным отзывам наших участников клуба, они им реально помогают. С каждым разом на занятия «Здоровая спина» людей приходит все больше. Можно сказать, что новая активность вызвала настоящий ажиотаж. На людей даже не повлияло довольно раннее время начала таких занятий: 8-10 утра. Конечно, в этом прежде всего заслуга нашего замечательного и опытного инструктора. Огромное спасибо Ксении, с энтузиазмом взявшейся заниматься с пожилыми людьми такой жизненно необходимой для их здоровья активностью!» — говорит Лидия Короткова.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.