Долголеты Котельников связали пинетки для недоношенных детей Подмосковья

сегодня в 14:59

В детской школе искусств им. В. К. Андреева по адресу: Котельники, Ковровый, дом 25, состоялся мастер-класс по декоративно-прикладному искусству для участников проекта «Активного долголетия» в рамках проекта «Частичка добра». Об этом сообщает пресс-служба администрация Котельников.

Котельниковские долголеты продолжили осваивать навыки вязания и с особой теплотой создавать теплые и уютные вещи для новорожденных торопыжек перинатальных центров Подмосковья.

Несмотря на жизненный и творческий опыт некоторых мастериц, они с большим удовольствием прислушивались к советам молодых преподавателей художественного отделения Детской школы искусств и воплощали идеи по созданию нового дизайна пинеток для недоношенных детей.

Занятие провела преподаватель Марина Розова. Участие приняли 10 человек, самому старшему из них 75 лет.

Долголеты Котельников приглашают присоединиться к своим благотворительным мастер-классам. Следующее такое занятие пройдет 21 января.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям Подмосковья отметил, что в нынешнем году будет запущена новая мера поддержки по демографии — это выплата 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей молодой семье.

«Молодые семьи — это когда возраст обоих родителей составляет до 35 лет», — отметил губернатор.

Воробьев добавил, что в Подмосковье 1200 — 1300 детей ежегодно остаются без родителей. При этом все детские дома в регионе давно закрыты.