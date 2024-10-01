Долголеты Королева присоединились к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

В акции приняли участие более 80 участников программы губернатора Московской области «Активное долголетие». Перед началом марафона все долголеты прошли осмотр врача, а затем под руководством опытного инструктора по скандинавской ходьбе поучаствовали в разминке и прошли дистанцию в 10 000 шагов по живописным дорожкам парка «Костино», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Все участники получили заряд бодрости на весь день и массу положительных эмоций! Долголеты уверенны, что такие мероприятия вдохновляют всех заботиться о своем здоровье и вести более активный образ жизни. По окончании спортивного мероприятия состоялось душевное чаепитие.

Акция приурочена к Всемирному Дню сердца и национальной неделе здорового сердца, а также к Всероссийскому дню ходьбы, что добавило особый смысл к этому важному событию.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, именно 10 000 шагов — это оптимальная дистанция, которую стоит преодолевать ежедневно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.