Долголеты Королева посетили с экскурсией художественную выставку «Космический рейс»

Выставка «Космический рейс» в Королеве представляет собой посвящение первому научно-фантастическому фильму с аналогичным названием, в создании которого принимал участие К. Э. Циолковский. Выставку посетили долголеты Королева, сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта выставка организована в городском округе Королев благодаря Ассоциации художников-пленэристов.

Работы художников Ассоциации художников-пленэристов рассказали о космосе как о пространстве мечтаний и надежд, фантазий и размышлений.

На выставке представлены картины с дополненной виртуальной реальностью, которые можно увидеть, всего лишь считав QR-код.

Экскурсия проходит с эффектом «погружения» под космическую музыку. Долголеты остались в полном в восторге.

Присоединиться к клубу «Активное долголетие» может любой житель Королева старше 55 лет (женщины) и старше 60 лет (мужчины). Подробности dolgoletie.mosreg.ru.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.