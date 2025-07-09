Долголеты Каширы посетили областной фестиваль «Ромашковое счастье»

Каширяне в День семьи, любви и верности посетили областной фестиваль «Ромашковое счастье» — для участников проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие», который прошел в Коломне. Участники насладились танцевальным шоу, модным дефиле, попели под гармонь, а также поучаствовали в флешмобе и дискотеке в стиле 70-х. Представленные тематические мастер-классы, концерт и ярмарка народных умельцев не оставили равнодушных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семья из Каширы — Валентина Викторовна и Владимир Дмитриевич Горностаевы — оставили замечательное послание молодому поколению под названием «Жизнь, объединенная любовью».

Благодаря проекту «Активное долголетие» люди старшего поколения имеют возможность путешествовать по разным уголкам Подмосковья, знакомиться с достопримечательностями, наслаждаться красотами природы и познавать новое.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно на сайте: dolgoletie.mosreg.ru/activities.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.