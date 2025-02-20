Долголеты из Волоколамска побывали с экскурсией в Рузском округе

Рузский муниципальный округ посетили участники программы «Активное долголетие» из Волоколамска. Гости побывали в Рузском краеведческом музее, Знаменской церкви деревни Комлево и на подворье Новоспасского монастыря в селе Сумароково, сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа поддержки активного образа жизни для пожилых людей «Активное долголетие» реализуется министерством культуры и туризма Московской области. Благодаря ей жители Подмосковья пенсионного возраста могут путешествовать по региону бесплатно.

Также программа способствует улучшению физического и психического здоровья, социальному взаимодействию, независимости и качеству жизни. Регулярные физические нагрузки помогают предотвратить хронические заболевания, снизить стресс, сохранить баланс и уменьшить риск падений. Это продлевает активную фазу жизни и улучшает ее качество.

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.