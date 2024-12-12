Долголеты из Солнечногорска стали лучшими по фоновой ходьбе

Команда долголетов из Солнечногорска второй год подряд побеждает во Всероссийских соревнованиях по фоновой ходьбе «Человек идущий». Заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева провела встречу с участниками и организаторами клуба, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот раз участвовали 140 команд со всей России. 11 участников команды «Активное долголетие» на протяжении 32 дней ходили по 25 тысяч шагов в день, тем самым набрав в общем 800 тысяч шагов. Самому младшему участнику команды 55 лет, самому старшему — 77.

«Поздравляю нашу команду с заслуженной победой! Вы пример для всех нас. «Активное долголетие“ первый клуб в Московской области, который начал работать в рамках программы Губернатора Андрея Воробьева. И за это время он по праву стал одним из лучших! Теперь у долголетов появится собственное помещение. Уверена, оно станет функциональным «домом» для новых достижений и встреч», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Майя Морева.

В 2024 году более 5,5 тыс. жителей «серебряного возраста» приняли участие в занятиях и мероприятиях, организованных клубом. В настоящее время функционируют 20 кружков и секций, предоставляющих возможность для развития, обучения и активного времяпрепровождения. Участники могут выбрать различные направления — от компьютерных курсов до плавания, от петанка до скандинавской ходьбы, а также изучение английского языка.

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