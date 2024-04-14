Долголеты из Шатуры отметили День космонавтики шахматно-шашечным турниром

Каждый год 12 апреля в России отмечается День космонавтики. Впервые его отпраздновали в 1962-м, ровно через год после первого полета человека в космос. Его совершил советский космонавт Юрий Гагарин, имя которого благодаря этому стало известно во всем мире. В День космонавтики во многих российских городах запускают самодельные модели ракет, которые делают учащиеся клубов ракетомоделирования, а в музеях проводятся выставки.



Участники проекта Губернатора «Активное долголетие в Подмосковье» городского округа Шатура решили отметить праздник День космонавтики шахматно-шашечным турниром, который открыла директор службы обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Шатура Ольга Бурмистрова.



Правила турнира были составлены по «космической» системе — согласно жеребьёвке каждый участник играл с соперниками и в шашки и в шахматы. Победителями стали долголеты, набравшие наибольшее количество балов во всех 7-ми турах. Турнир проводила судья III категории директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Шатурский» Ирина Тимофеева.



Победителями турнира стали:

1 место — Мишин Анатолий Михайлович

2 место — Садеков Фатех Зинатуллович

3 место — Медвецкая Надежда Анатольевна

Дипломы и подарки победителям вручал Депутат фракции «Единая Россия» Алексей Кадочкин.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.