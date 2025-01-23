Долголеты из Шаховской передали новую маскировочную сеть в зону СВО

Участницы клуба «Активное долголетие» Шаховского Дома культуры передали новую маскировочную сеть 11/4 и антидроновые шторы для участников СВО. Главная задача — максимально эффектно замаскировать технику и бойцов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Шаховская.

Они помогают спрятать военную технику от противника, сохранить жизни солдат и офицеров. Сети поедут в ЛНР для артиллерийских войск.

В течение всего дня одни мастерицы сменяют других. Некоторые берут работу на дом, чтобы помочь своим трудом бойцам СВО. Это не просто жест поддержки, это знак того, что мы стоим плечом к плечу, помогая товарищам на фронте. Такие моменты напоминают нам о силе сообщества и важности поддержки друг друга.

Маскировочные сети и антидроновые шторы сегодня — самый ходовой материал, на них у военных очень большой спрос.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.