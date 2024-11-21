Долголеты из Реутова научились плести тактические браслеты и маскировочные сети

Участницы кружка декупажа и ватной игрушки из «Активного долголетия» Реутова присоединились к волонтерам, помогающим бойцам СВО. Они научились плести тактические браслеты, маскировочные нашлемники и сети. Кроме того, мастерицы шьют белье для солдат, вяжут носки и сушат овощи для супов, изготавливают окопные свечи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Там очень нужна наша поддержка — именно то, что сделано нашими руками, а не куплено в магазине. Они не должны забывать, что мы о них думаем и готовы подставить плечо», — рассказала руководитель кружка Елена Курьянова.

Часть материалов женщины забирают домой и выполняют работу в выходные. Четыре раза в неделю они собираются на Юбилейном проспекте в Реутове и подсчитывают перед отправкой количество изделий.

Точное количество своих изделий участницы клуба не могут подсчитать — отдают в фонд социальной поддержки населения регулярно, по мере готовности. С 2022 года одних носков они связали более тысячи, а в месяц изготавливают более 300 браслетов.

Клуб «Активное долголетие» Реутова входит в пятерку лидеров среди городов с населением до 200 тыс. человек. Сейчас в разные кружки и объединения сюда приходит более 5 610 человек. На безвозмездной основе пожилым людям оказывают 24 услуги — от занятий музыкой и спортом до повышения уровня правовой и компьютерной грамотности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.