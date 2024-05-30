Долголеты из Павловского Посада побывали на экскурсии в Ногинске

Участники «Активного долголетия» из Павловского Посада узнали об истории Богородского края на экскурсии в Ногинске. Они остались под большим впечатлением.

Долголеты посетили Ногинский музейно-выставочный центр, в том числе почтовую станцию «Богородск», а также побывали в Богоявленском соборе.

В Ногинском музее участников экскурсии провели по страницам истории Богородского края от древнейших времен до наших дней. Они смогли увидеть уникальную коллекцию археологических раскопок, посетили историческую экспозицию и узнали о купеческом быте.

В мультимедийном зале ознакомились с краткой историей Богородского края. Также экскурсовод рассказала о том, как изменилась жизнь местного населения в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. В завершение экскурсии долголеты увидели выставку Татьяны Колупаевой «Чувство дома», а также оригинальную художественную коллекцию мастеров русской и западноевропейской живописи XIX–XX веков.

Участники экскурсии остались довольны насыщенной культурной программой.

«Мне очень понравилась экскурсия. Несмотря на то, что мы живем не так далеко от Ногинска, я заново узнала всю историю этого края. Узнала о достижениях его славных жителей, об их участии в событиях, о которых помнит и знает каждый человек, живущий в нашей стране: это и войны XX века, великие стройки, наша современная жизнь. Особенно любопытно было узнать про Первую мировую войну — о ней не так часто рассказывают, и потому это очень ценно. Экскурсия была очень интересной и познавательной», — рассказала участница экскурсии Алла Мухалова.

Особенно яркие впечатления от экскурсии получила Зинаида Карпова, которая не так давно перебралась в Павловский Посад.

«Я из Павловского Посада, но переехала недавно из Ашхабада, это Туркменистан. У нас вообще там нет музеев с такой богатой историей. Из-за землетрясения в 1948 году смело практически все старинные здания, их в городе осталось только четыре. Здесь богатейшая история, я поражена. Столько экспонатов, откуда это все… И документы, и вещи личные, просто супер», — поделилась Карпова.

Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2019 года. Он направлен на повышение качества жизни людей серебряного возраста.

Пожилые жители Подмосковья с удовольствием принимают участие в проекте. Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.