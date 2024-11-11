Долголеты из Котельников посетили с экскурсией город Королев

Участники «Активного долголетия» из городского округа Котельники посетили Королев. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Первой остановкой стал музей, где участники посетили отдел «Новейшая история города». Здесь они познакомились с уникальной коллекцией, включающую личные вещи знаменитого советского конструктора артиллерийских систем Василия Грабина и основоположника космонавтики Сергея Королева. В экспозиции также были представлены артиллерийские орудия, автомобили времен Великой Отечественной войны и исторические документы.

После музея долголеты отправились на прогулку по городу. Они познакомились с сохранившейся постройкой Болшевской трудовой коммуны, созданной в советские годы для перевоспитания беспризорников и малолетних правонарушителей. Участники также посетили усадьбу Костино, построенную в начале 20 века.

В завершение экскурсии долголеты посетили Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве.

В экскурсии приняли участие 16 человек, самому старшему из которых 78 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.