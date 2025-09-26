Долголеты из Каширы развивают мелкую моторику

Участники проекта «Активное долголетие» ежедневно осваивают что-то новое для себя. Они с удовольствием занимаются разнообразными видами активности — от спортивных тренировок и прогулок на свежем воздухе до творческих занятий и социальных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Каширы.

На этой неделе долголеты познакомились с пальчиковой гимнастикой — комплексом упражнений, направленных на развитие и восстановление подвижности пальцев и кистей. Этот комплекс включает простые движения, доступные каждому. Занятия активизируют работу нервной системы, улучшают кровообращение и тренируют координацию.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (496) 692-81-47. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.