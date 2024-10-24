Долголеты из Каширы посмотрели на достопримечательности Истры

Каширяне познакомились с Ново-Иерусалимским ставропигиальным мужским монастырем и Государственным историко-художественным музеем «Новый Иерусалим» − крупнейшим музеем Московской области. Монастырь основан в 1656 году патриархом Никоном. По его замыслу, под Москвой должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины. В храме есть предел с копией храма Господня в Иерусалиме.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (496) 692-81-47. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.