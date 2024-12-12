Долголеты из Каширы побывали в архиве кинофотофонодокументов

Участники проекта «Активное долголетие» городского округа Кашира побывали на очередной интересной экскурсии. В этот раз каширяне посетили Российский государственный архив кинофотофонодокументов, который расположен в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Долголеты посмотрели фотовыставку и стали слушателями лекции, на которой им рассказали о том, как устроена работа архива. В завершении присутствующим показали документальный фильм об архиве кинофотофонодокументов и фильм «Королева эллинов».

Благодаря проекту «Активное долголетие» люди старшего поколения имеют возможность путешествовать по разным уголкам Подмосковья, знакомиться с достопримечательностями, наслаждаться красотами природы и познавать новое.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (496) 692-81-47. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.