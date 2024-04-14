Долголеты из Ивантеевки на занятиях по рисованию осваивают «Сухую кисть»
Фото - © Министерство социального развития Московской области
В комплексном центре «Пушкинский» в Ивантеевке проходят занятия по рисованию, сообщили в пресс-службе министерства социального развития Подмосковья.
Участницы рисовали женский образ в технике «Сухая кисть».
Магия классической живописи — это портрет, срисованный с позирующей модели или готовой фотографии.
Портреты, написанные сухой кистью, во многом напоминают произведения искусства, нарисованные карандашом.
Одна из участниц клуба активного долголетия отметила, что техника рисования особенная, ведь в ней используются только черно-белые цвета.
«Рисование активизирует работу правого полушария головного мозга, активирует те зоны мозга, которые в обычной жизни мы не используем. Раскрывайте свой творческий потенциал и насладитесь процессом вместе с нами!» — добавил руководитель комплексного центра Артем Савин.
Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Для участников программы проводят не только творческие, но и спортивные, экскурсионные и иные мероприятия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.
«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.