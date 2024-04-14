Долголеты из Ивантеевки на занятиях по рисованию осваивают «Сухую кисть»

В комплексном центре «Пушкинский» в Ивантеевке проходят занятия по рисованию, сообщили в пресс-службе министерства социального развития Подмосковья.⁣

Участницы рисовали женский образ в технике «Сухая кисть».

Магия классической живописи — это портрет, срисованный с позирующей модели или готовой фотографии.

Портреты, написанные сухой кистью, во многом напоминают произведения искусства, нарисованные карандашом.

Одна из участниц клуба активного долголетия отметила, что техника рисования особенная, ведь в ней используются только черно-белые цвета.

⁣«Рисование активизирует работу правого полушария головного мозга, активирует те зоны мозга, которые в обычной жизни мы не используем. Раскрывайте свой творческий потенциал и насладитесь процессом вместе с нами!» — добавил руководитель комплексного центра Артем Савин.

Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Для участников программы проводят не только творческие, но и спортивные, экскурсионные и иные мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.